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В Новгородской области обнаружили склад немецких боеприпасов времен войны

В регионе уничтожили более 700 снарядов

ТАСС, 8 марта. Склад из более чем 700 немецких противотанковых мин и артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили близ поселка Демянск в Демянском районе Новгородской области. Боеприпасы уничтожили, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В Демянском районе Новгородской области были найдены боеприпасы, огромный объем - 736 единиц, такое редко бывает. Обычно в регионе в год уничтожают где-то 1,5 тыс. штук. Это разовая находка, это склад немецких боеприпасов: минометные мины, артиллерийские снаряды, противотанковые мины", - сказала представитель пресс-службы.

Склад обнаружен в 300 метрах от границы поселка женщиной, гулявшей с собакой. "Сегодня боеприпасы были уничтожены саперами", - сказала собеседница агентства, уточнив, что ликвидация прошла на специализированной площадке в штатном режиме.

Теги
РоссияНовгородская область
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