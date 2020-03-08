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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 1190

Больше всего заразившихся по-прежнему остается в самой северной префектуре Хоккайдо, где местные власти ввели режим ЧС

ТОКИО, 8 марта. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Японии за последние сутки увечилось по крайней мере на 33 и достигло 1190. Такие данные приводит в воскресенье министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

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Больше всего заразившихся по-прежнему остается в самой северной префектуре Хоккайдо (101), где местные власти ввели режим ЧС. За Хоккайдо по числу заразившихся следуют префектура Айти (80) и столичный регион (64).

Около 60 заболевших по всей стране находятся в тяжелом состоянии. Число жертв коронавируса в Японии составляет 14 человек. Половина из них - пассажиры лайнера Diamond Princess, на котором в общей сложности было выявлено 696 случаев заражения.

Из-за угрозы распространения коронавируса по всей стране были продлены каникулы у школьников, отменяются спортивные, культурные и общественные мероприятия.

 

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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