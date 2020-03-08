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Распространение коронавируса нового типа

В больницах китайского города Санья не осталось инфицированных коронавирусом пациентов

По данным портала "Наньхайван", последний заразившийся покинул одно из медицинских учреждений города 8 марта после полного выздоровления

САНЬЯ /Китай/, 8 марта. /ТАСС/. Все инфицированные новым коронавирусом пациенты, проходившие лечение в китайском курортном городе Санья в провинции Хайнань, выписаны из больниц. Последний заразившийся покинул одно из медицинских учреждений города 8 марта после полного выздоровления, сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на провинциальный Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

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В провинции Хайнань за все время эпидемии было официально подтверждено 168 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, шесть из них закончились летальным исходом. 159 человек уже прошли курс лечения и были выписаны из больниц.

Самое большое число заразившихся зарегистрировано в городе Санья, где коронавирус был выявлен у 54 человек. В тройку по числу заболевших входят также города Хайкоу (39 случаев) и Даньчжоу (15 случаев).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 57 тыс. человек, число случаев заражения достигло почти 80,7 тыс.

 

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КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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