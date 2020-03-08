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Власти Москвы рассказали, как получить больничный на период самоизоляции при коронавирусе

Ответы на вопросы горожан по коронавирусу опубликованы на портале мэра Москвы

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Столичный департамент здравоохранения опубликовал ответы на вопросы горожан по коронавирусу, как передается заболевание, какие возможны осложнения, помогают ли маски и можно ли получить больничный на период самоизоляции, сообщается в воскресенье на портале мэрии Москвы.

"Власти Москвы опубликовали информацию о том, помогают ли маски при инфекционных заболеваниях и можно ли получить больничный на период самоизоляции. Использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания вирусными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем (при кашле, чихании). Порядок выдачи больничных листов для людей, находящихся в режиме самоизоляции, является временным и будет действовать до 1 апреля 2020 года. Если в период самоизоляции возникло недомогание, следует немедленно вызвать врача на дом или скорую помощь, сообщив, что вы недавно прибыли из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все граждане, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании должны остаться на домашнем карантине в течение 14 дней и сообщить свои контакты по телефону горячей линии департамента здравоохранения: +7 (495) 870-45-09. При этом таким гражданам строго рекомендуется не посещать поликлиники.

 

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