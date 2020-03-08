Нетаньяху и Пенс обсудили противодействие коронавирусу

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-президент США Майкл Пенс обсудили в воскресенье противодействие распространению нового коронавируса и договорились о проведении двусторонних консультаций по этой теме на уровне экспертов. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Нетаньяху 8 марта провел телефонные переговоры с Пенсом. Премьер-министр и вице-президент договорились о том, что в ближайшие часы израильская экспертная команда по борьбе с коронавирусом проведет переговоры с соответствующей командой США. Цель консультаций - продвижение технологического и научного сотрудничества по проблеме коронавируса и обсуждение подходов к вызовам, которые возникают в связи с распространением вируса", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье Нетаньяху заявил на еженедельном заседании своего правительства, что за последние трое суток пообщался со многими мировыми лидерами и выступил с инициативой проведения на предстоящей неделе телефонной конференции для обсуждения взаимной помощи в связи с распространением инфекции. Он также сообщил, что ситуация с коронавирусом в Израиле находится под контролем и ее можно определить как лучшую по сравнению со всеми западными странами.

По данным израильского Министерства здравоохранения, на территории страны сейчас зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом. Состояние одного из заболевших оценивается как тяжелое. Согласно подсчетам государственной радиостанции Kan, тысячи израильтян проходят обязательный двухнедельный карантин или находятся в изоляции на дому. Эта мера обязательна для тех граждан еврейского государства, которые вернулись из ряда стран Европы (Австрия, Андорра, Германия, Испания, Италия, Сан-Марино, Франция и Швейцария) и Азии (Китай, Сингапур, Таиланд, Южная Корея и Япония), а также тех, кто контактировал с заразившимися.