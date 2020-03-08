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Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 100

Ранее губернатор штата Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Число зараженных новым коронавирусом в американском штате Нью-Йорк превысило 100 человек. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter губернатор штата Эндрю Куомо.

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По его словам, за сутки число зараженных увеличилось на 16 и достигло 105. "Мы активно проводим проверки на выявление вируса и наблюдаем рост числа подтвержденных случаев, как это и ожидалось", - сказал он. Губернатор штата рекомендовал работодателям по возможности организовать работу своих сотрудников из дома, а также призвал население чаще мыть руки, избегать рукопожатий и не выходить из дома в случае недомогания.

В субботу Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории штата. Согласно информации, размещенной на его сайте, режим ЧС предполагает ряд превентивных мер, в том числе ускоренные поставки медикаментов и дезинфицирующих средств, подготовку дополнительных больничных мест на случай необходимости, доступ более широкого числа специалистов к проведению проверок на заражение.

Ранее в субботу стало известно о первых двух случаях смертельного исхода заболевания, вызванного новым коронавирусом, на Восточном побережье США. Согласно данным агентства Ассошиэйтед Пресс, два пожилых человека, которые недавно вернулись из зарубежных поездок, стали жертвами COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) в американском штате Флорида. До этого случаи летального исхода заболевания, вызванного новым коронавирусом, были зафиксированы лишь на Западном побережье США - в штатах Калифорния и Вашингтон.

 

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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