{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Владикавказе росгвардейцы и спасатели подарили женщинам букеты цветов в честь 8 марта

Ранее цветы дамам также подарили от имени главы республики Вячеслава Битарова

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 марта. /ТАСС/. Во Владикавказе на проспекте Мира бойцы пожарной охраны Северной Осетии подарили женщинам букеты цветов в честь Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В Международный женский день бойцы пожарной охраны Северной Осетии поздравили представительниц прекрасного пола республики. Сюрприз гостям и жительницам Владикавказа они устроили на главной улице столицы Северной Осетии - Проспекте Мира. Постарались никого не оставить без внимания и всем вручили цветы", - говорится в сообщении.

Праздничную акцию организовали и сотрудники вневедомственной охраны. Они навестили и поздравили с наступающим праздником весны жительниц города из числа своих абонентов, доверивших сохранность своего имущества Росгвардии. Росгвардейцы подарили женщинам букеты цветов.

Накануне цветы дарили и от имени главы республики Вячеслава Битарова. Акция прошла во Владикавказе и районах. Более 500 школьников преподнесли женщинам тысячу букетов тюльпанов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Завучи Северной Осетии впервые пройдут программу обучения школьных управленцев
Они узнают об эффективных принципах развития функциональной грамотности и пройдут тренинги по организации междисциплинарного обучения и продуктивному сотрудничеству педагогов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС