Во Владикавказе росгвардейцы и спасатели подарили женщинам букеты цветов в честь 8 марта

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 марта. /ТАСС/. Во Владикавказе на проспекте Мира бойцы пожарной охраны Северной Осетии подарили женщинам букеты цветов в честь Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В Международный женский день бойцы пожарной охраны Северной Осетии поздравили представительниц прекрасного пола республики. Сюрприз гостям и жительницам Владикавказа они устроили на главной улице столицы Северной Осетии - Проспекте Мира. Постарались никого не оставить без внимания и всем вручили цветы", - говорится в сообщении.

Праздничную акцию организовали и сотрудники вневедомственной охраны. Они навестили и поздравили с наступающим праздником весны жительниц города из числа своих абонентов, доверивших сохранность своего имущества Росгвардии. Росгвардейцы подарили женщинам букеты цветов.

Накануне цветы дарили и от имени главы республики Вячеслава Битарова. Акция прошла во Владикавказе и районах. Более 500 школьников преподнесли женщинам тысячу букетов тюльпанов.