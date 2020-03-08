Завучи Северной Осетии впервые пройдут программу обучения школьных управленцев

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 марта. /ТАСС/. Заместители директоров школ Северной Осетии пройдут в марте курсы повышения квалификации по реализованной в Москве программе обучения и подготовки школьных управленцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"В рамках программы участники узнают об эффективных принципах развития функциональной грамотности и пройдут тренинги по организации междисциплинарного обучения и продуктивному сотрудничеству педагогов. Также они познакомятся с разработкой цикла уроков на межпредметной основе в соответствии с реальным расписанием конкретной школьной недели, что, в свою очередь, ляжет в основу создания основной общеобразовательной программы школы и формирования надежной школьной команды", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты Московского центра развития кадрового потенциала образования проведут тренинги по управлению изменениями и развитию навыков принятия решений. Завучей научат выявлять слабые и сильные стороны и проверять качество принимаемых школьными управленцами решений.