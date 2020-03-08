В Латвии подтвердили третий случай заражения коронавирусом

РИГА, 8 марта. /ТАСС/. Третий случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Латвии. Об этом в воскресенье сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) республики.

"ЦПКЗ получил информацию о третьем подтвержденном в Латвии случае заболевания COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Пациент вернулся в Ригу 7 марта рейсом AirBaltic BT630 и является членом семьи пациента, у которого сегодня утром лабораторно было подтверждено заболевание COVID-19", - сообщает ведомство на своей странице в Twitter.

Минздрав Латвии ранее в воскресенье подтвердил второй за неделю случай заражения новым коронавирусом в стране. Второй заболевшей оказалась женщина, которая заразилась коронавирусом на итальянском курорте Червиния, где она находилась с группой туристов с 29 февраля по 7 марта. В Латвию она вернулась рейсом Милан - Рига авиакомпании AirBaltic.

2 марта Минздрав сообщил, что в стране был зафиксирован первый случай заболевания. Жительница республики, которая вместе с семьей 29 февраля вернулась из Милана в Ригу через Мюнхен, была помещена вместе с дочерью в инфекционный центр. Симптомы болезни у женщины оказались легкими, а второй анализ не подтвердил наличия заболевания, поэтому 3 марта она была выписана. У ее дочери коронавирус диагностирован не был.