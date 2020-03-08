{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Латвии подтвердили третий случай заражения коронавирусом

Заболевший является членом семьи пациента, у которого утром 8 марта лабораторно подтвердили заражение коронавирусом

РИГА, 8 марта. /ТАСС/. Третий случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Латвии. Об этом в воскресенье сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) республики.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"ЦПКЗ получил информацию о третьем подтвержденном в Латвии случае заболевания COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Пациент вернулся в Ригу 7 марта рейсом AirBaltic BT630 и является членом семьи пациента, у которого сегодня утром лабораторно было подтверждено заболевание COVID-19", - сообщает ведомство на своей странице в Twitter.

Минздрав Латвии ранее в воскресенье подтвердил второй за неделю случай заражения новым коронавирусом в стране. Второй заболевшей оказалась женщина, которая заразилась коронавирусом на итальянском курорте Червиния, где она находилась с группой туристов с 29 февраля по 7 марта. В Латвию она вернулась рейсом Милан - Рига авиакомпании AirBaltic.

2 марта Минздрав сообщил, что в стране был зафиксирован первый случай заболевания. Жительница республики, которая вместе с семьей 29 февраля вернулась из Милана в Ригу через Мюнхен, была помещена вместе с дочерью в инфекционный центр. Симптомы болезни у женщины оказались легкими, а второй анализ не подтвердил наличия заболевания, поэтому 3 марта она была выписана. У ее дочери коронавирус диагностирован не был.

 

Теги
ЛатвияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло почти до 170
По информации Института национального здоровья, никто из них не болен серьезно, все находятся на домашнем карантине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС