Матвиенко считает кощунством попытки исказить историю Второй мировой войны

МИНСК, 8 марта. /ТАСС/. Попытки исказить историю Второй мировой войны и принизить роль народов Советского Союза в победе над фашизмом являются кощунственными. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко в эфире телеканала " Беларусь-1 ".

"Вызывает глубочайшее сожаление, что политики некоторых стран пытаются исказить историю, переписать ее, оправдать пособников фашистов и чуть ли не обвинить Советский Союз в развязывании войны. Это такое беспамятство, это такое кощунство", - отметила Матвиенко.

Она считает, что "это делается неслучайно, делается для того, чтобы выбить у нас (России и Белоруссии - прим. ТАСС) наши духовные корни, нашу память, наши общие какие-то моральные и нравственные принципы. Матвиенко напомнила, что "Белоруссия, Россия, другие народы Советского Союза принесли на алтарь победы миллионы жертв". "Как можно об этом забыть? Как можно позволить себе это беспамятство?" - заметила спикер Совета Федерации.

Матвиенко отметила, что "в мире очень тревожно, в мире очень непросто". "Неонацисты, разного рода радикалы поднимают головы. Это один из современных вызовов для мирового сообщества. И если мы не будем помнить о тех миллионах жертв, будем забывать о том героизме солдат, офицеров Красной Армии, которые шли на смерть, защищая свободу своих стран, то сможем столкнуться с новой, очень серьезной угрозой. Этого допустить не можем", - заявила спикер Совета Федерации.