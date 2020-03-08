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Матвиенко считает кощунством попытки исказить историю Второй мировой войны

Спикер Совета Федерации напомнила, что "Белоруссия, Россия, другие народы Советского Союза принесли на алтарь победы миллионы жертв"

МИНСК, 8 марта. /ТАСС/. Попытки исказить историю Второй мировой войны и принизить роль народов Советского Союза в победе над фашизмом являются кощунственными. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Беларусь-1".

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"Вызывает глубочайшее сожаление, что политики некоторых стран пытаются исказить историю, переписать ее, оправдать пособников фашистов и чуть ли не обвинить Советский Союз в развязывании войны. Это такое беспамятство, это такое кощунство", - отметила Матвиенко.

Она считает, что "это делается неслучайно, делается для того, чтобы выбить у нас (России и Белоруссии - прим. ТАСС) наши духовные корни, нашу память, наши общие какие-то моральные и нравственные принципы. Матвиенко напомнила, что "Белоруссия, Россия, другие народы Советского Союза принесли на алтарь победы миллионы жертв". "Как можно об этом забыть? Как можно позволить себе это беспамятство?" - заметила спикер Совета Федерации.

Матвиенко отметила, что "в мире очень тревожно, в мире очень непросто". "Неонацисты, разного рода радикалы поднимают головы. Это один из современных вызовов для мирового сообщества. И если мы не будем помнить о тех миллионах жертв, будем забывать о том героизме солдат, офицеров Красной Армии, которые шли на смерть, защищая свободу своих стран, то сможем столкнуться с новой, очень серьезной угрозой. Этого допустить не можем", - заявила спикер Совета Федерации.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаБелоруссияРоссия
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