Число заразившихся коронавирусом в Чили достигло девяти

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 марта. /ТАСС/. Чилийские медики выявили девять случаев заражения новым коронавирусом в стране. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики.

"39-летний житель региона Сауле стал девятым случаем коронавируса COVID-19 в Чили", - отмечается в заявлении.

По данным министерства, заболевший приходится родственником супружеской пары, у которой коронавирус был выявлен после поездки в Сингапур. "Санитарные власти устанавливают лиц, в контакте с которыми находился пациент, чтобы включить их в категорию находящихся под наблюдением", - отметили в ведомстве.

Состояние заболевшего не вызывает опасений. Пока в Чили не зафиксировано смертей от коронавируса.