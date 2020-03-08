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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Чили достигло девяти

Смертей от коронавируса в стране пока не зафиксировали

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 марта. /ТАСС/. Чилийские медики выявили девять случаев заражения новым коронавирусом в стране. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики.

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"39-летний житель региона Сауле стал девятым случаем коронавируса COVID-19 в Чили", - отмечается в заявлении.

По данным министерства, заболевший приходится родственником супружеской пары, у которой коронавирус был выявлен после поездки в Сингапур. "Санитарные власти устанавливают лиц, в контакте с которыми находился пациент, чтобы включить их в категорию находящихся под наблюдением", - отметили в ведомстве.

Состояние заболевшего не вызывает опасений. Пока в Чили не зафиксировано смертей от коронавируса.

 

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ЧилиРаспространение коронавируса нового типа
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