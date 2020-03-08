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Распространение коронавируса нового типа

Земан отпраздновал седьмую годовщину пребывания на посту президента Чехии

Милош Земан поддержал действия правительства по предотвращению распространения коронавируса на территории страны

ПРАГА, 8 марта. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан со своими ближайшими соратниками и активными сторонниками из числа общественности отметил в воскресенье седьмую годовщину со дня инаугурации. Торжественная церемония прошла в Пражском граде - официальной резиденции главы государства. Об этом информировало Чешское телевидение.

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Среди приглашенных был премьер республики Андрей Бабиш и члены его кабинета министров. Центральным пунктом программы стал концерт, который был посвящен памяти ушедшего из жизни в октябре прошлого года чешского эстрадного певца Карела Готта. Перед его началом выступил Земан, который поддержал действия правительства по предотвращению распространения нового типа коронавируса на национальной территории.

"Полностью поддерживаю меры [направленные на борьбу с коронавирусом], которые были приняты правительством, - подчеркнул он. - Хочу предупредить [от возникновения в обществе] паники".

Республика, как он подчеркнул, не испытывает недостатка в продовольствии. Поэтому гражданам не стоит поддаваться паническим настроениям и затовариваться продуктами питания в боязни эпидемии коронавируса.

"Я уже пережил [за своей век] столько [разных] эпидемий, что даже не могу их сосчитать. Пришедшее из Великобритании "коровье бешенство", в Африке - [геморрагическая лихорадка] Эбола, чума свиней, птичий грипп, SARS, ну а сейчас - коронавирус. Призываю сохранять холодный ум. Самое плохое, что нам грозит - это страх. Страх [нас] ослабляет", - подчеркнул Земан.

Земан, которому в сентябре текущего года исполнится 76 лет, был избран президентом Чехии в январе 2013 года. Церемония инаугурации состоялась через два месяца - 8 марта. В январе 2018 года он был переизбран главой государства на пятилетний срок. Пражский град он должен покинуть в марте 2023 года.

 

Теги
Земан, МилошЧехияБабиш, АндрейРаспространение коронавируса нового типа
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