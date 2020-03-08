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Распространение коронавируса нового типа

В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор штата Кейт Браун уточнила, что режим ЧС вводится на 60 дней, но его могут продлить

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление она сделала, выступая в воскресенье на пресс-конференции. Ее слова приводит телекомпания ABC.

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Браун уточнила, что режим ЧС вводится сроком на 60 дней, однако может быть продлен до того времени, пока будет сохраняться опасность здоровью населения. "Я заверяю вас, что местные власти и руководство штата круглосуточно работают над тем, чтобы справиться с кризисом", - подчеркнула она. По данным врачей, к настоящему моменту в Орегоне зафиксированы 14 случаев заражения новым коронавирусом.

Орегон расположен на Западном побережье США между штатами Калифорния и Вашингтон. В этих двух штатах к настоящему моменту зафиксировано наибольшее число летальных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом.

 

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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