Число заразившихся коронавирусом в Израиле достигло 39

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля сообщило в воскресенье о выявлении 10 случаев заражения новым коронавирусом на территории страны, количество инфицированных на территории еврейского государства достигло 39. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan .

По данным радиостанции, пятеро из заразившихся вернулись в Израиль из поездок в Италию, Испанию, Австрию и Бельгию. Остальные пять заболевших находились в контакте с лицами, у которых ранее был обнаружен коронавирус, указывает Kan.

МВД Израиля ранее в воскресенье предписало израильтянам, посещавшим Египет в последние 14 дней, проводить две недели в изоляции. Эта мера уже несколько недель обязательна для тех граждан еврейского государства, которые вернулись из ряда стран Европы (Австрия, Андорра, Германия, Испания, Италия, Сан-Марино, Франция и Швейцария) и Азии (Китай, Сингапур, Таиланд, Южная Корея и Япония), а также тех, кто контактировал с заразившимися. Согласно подсчетам "Кан", тысячи израильтян проходят в настоящий момент обязательный двухнедельный карантин или находятся в изоляции на дому.