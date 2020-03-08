Число заразившихся коронавирусом в Израиле достигло 39

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля сообщило в воскресенье о выявлении 10 случаев заражения новым коронавирусом на территории страны, количество инфицированных на территории еврейского государства достигло 39. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.
По данным радиостанции, пятеро из заразившихся вернулись в Израиль из поездок в Италию, Испанию, Австрию и Бельгию. Остальные пять заболевших находились в контакте с лицами, у которых ранее был обнаружен коронавирус, указывает Kan.
МВД Израиля ранее в воскресенье предписало израильтянам, посещавшим Египет в последние 14 дней, проводить две недели в изоляции. Эта мера уже несколько недель обязательна для тех граждан еврейского государства, которые вернулись из ряда стран Европы (Австрия, Андорра, Германия, Испания, Италия, Сан-Марино, Франция и Швейцария) и Азии (Китай, Сингапур, Таиланд, Южная Корея и Япония), а также тех, кто контактировал с заразившимися. Согласно подсчетам "Кан", тысячи израильтян проходят в настоящий момент обязательный двухнедельный карантин или находятся в изоляции на дому.