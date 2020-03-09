Иудеи по всему начнут отмечать Пурим

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Пурим, один из главных праздников иудаизма, в 2020 году будет отмечаться с заходом солнца 9 марта вплоть до заката 10 марта. В преддверии праздника президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), раввин Александр Борода обратился к общинам с поздравлением.

"14 адара (9 марта вечером) наступает Пурим - самый веселый еврейский праздник, время карнавала, подарков, пышного застолья, театральных представлений и радости. <...> События Пурима хоть и происходят около 2300 лет назад, но, как отмечают комментаторы, это уже "наши дни". То есть времена, когда нет открытых и явных чудес, времена, когда нет пророков, напрямую передающих нам желания и повеления Всевышнего. <...> Искренне желаю вам здоровья, много сил, благополучия и множество благословений Всевышнего!" - говорится в нем.

Некоторые праздничные мероприятия ФЕОР, сообщили в пресс-службе организации, претерпели изменения из-за введенного в Москве режима повышенной готовности.

"9 марта вечером был запланирован большой концерт при участии друзей из еврейской общины Франции. В связи с соответствующим указом мэра Москвы Сергея Собянина о принятии обязательных мер для граждан, вернувшихся из стран, где были выявлены многочисленные случаи заражения вирусом COVID-19, организаторы отменили их участие. На концерте выступит российский коллектив", - говорится в сообщении.

История праздника

По еврейскому календарю, Пурим (от аккадского "пуру" - "жребий") приходится на 14-е число 12-го месяца адара. Он связан с ветхозаветной героиней Эсфирь (или Эстер), женой царя Ахашвероша (Артаксеркса I), которая, согласно одноименной библейской книге, сыграла ключевую роль в спасении евреев Персидской империи от истребления.

Согласно ветхозаветной истории, истребить евреев замыслил вельможа Аман, оскорбленный тем, что дядя Эсфири Мордехай отказался склониться перед ним. Он убедил Ахашвероша позволить ему это сделать, а дата истребления была определена по брошенному жребию - 13 адара. Эсфирь по просьбе Мордехая, однажды спасшего царя, рассказала мужу о своем иудейском происхождении, перед тем, как подручные Амана привели его план в исполнение. Поскольку царские указы не подлежали отмене, Ахашверош издал новый указ, позволивший евреям защищать свою жизнь.

После этого подручные Амана были перебиты (согласно книге Эсфирь, их было более 75 тыс. человек, в том числе - десять сыновей Амана), а он сам - повешен на дереве, которое приготовил для казни Мордехая. 14-е адара после этого стало праздником.

Традиции Пурима

Два главных обычая этого праздника - раздавать пожертвования неимущим и отправлять через посланников угощения друзьям и близким. Заповедью праздника является также чтение книги Эсфирь вечером 13-го и утром 14-го адара (9 и 10 марта в 2020 году). После вечернего чтения принято надевать праздничные одежды и зажигать свечи.

Самое популярное угощение на Пурим - гоменташ, треугольная булочка с начинкой из изюма, мака и меда (их еще называют "ушами Амана"). Веселье продолжается до позднего вечера, в него входит традиционное карнавальное представление с участием взрослых и детей - пуримшпиль.

В Пурим традиция позволяет крепко выпить - согласно еврейскому обычаю, чтобы не отличать слов "проклят Аман" от "благословен Мордехай".