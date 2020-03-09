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Распространение коронавируса нового типа
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В Египте зафиксировали первую смерть от коронавируса

Умер турист из Германии, число зараженных в стране возросло до 55 человек

КАИР, 9 марта. /ТАСС/. Гражданин Германии умер в воскресенье в Хургаде от коронавируса. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и народонаселения Египта.

По словам официального представителя ведомства Халеда Мугахеда, 60-летний немецкий турист прибыл в Каир неделю назад, у него не было никаких проявлений заболевания. "Вечером 7 марта он обратился в больницу Хургады с высокой температурой, которая поднялась у него уже во время путешествия из Луксора в Хургаду, - рассказал он. - Были взяты анализы, тест на коронавирус оказался положительным, его поместили в реанимацию в связи с острой дыхательной недостаточностью, 8 марта его состояние резко ухудшилось, и пожилой человек умер".

В настоящее время, отметил представитель министерства, в больнице курортного города проводится дезинфекция.

Турист из Германии стал первой жертвой коронавируса в Египте. Число зараженных новым коронавирусом в стране возросло до 55 человек, 33 из них находятся на борту речного теплохода, совершавшего круиз по Нилу, который в настоящее время стоит в Луксоре. Среди зараженных - 19 иностранных туристов.

Теги
ГерманияЕгипетРаспространение коронавируса нового типа
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