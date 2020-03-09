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Распространение коронавируса нового типа

В США число инфицированных коронавирусом превысило 500 человек

Общее количество смертельных исходов заболевания в стране достигло 21

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Соединенных Штатах превысило полтысячи. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

Так, согласно распространенной информации, общее число инфицированных в США достигло 512. В него включены граждане Соединенных Штатов, эвакуированные из китайского города Ухань, а также с круизного лайнера Diamond Princess. Еще 21 инфицированный находится на борту корабля Grand Princess, который получил разрешение пришвартоваться в воскресенье в порту Окленда (штат Калифорния). Всего случаи заражения зафиксированы в 33 штатах.

Согласно последним данным, опубликованным CNN, общее число смертельных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, достигло в США 21 - 18 смертей зарегистрированы в Вашингтоне, две - во Флориде и одна - в Калифорнии.

Теги
СШАКитайРаспространение коронавируса нового типа
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