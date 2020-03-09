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Распространение коронавируса нового типа

Власти Сингапура разрешили зайти в порт итальянскому круизному лайнеру Costa Fortuna

Ранее власти Малайзии и Таиланда отказали этому лайнеру заходить в местные порты в связи с присутствием на борту более 60 граждан Италии

СИНГАПУР, 9 марта. /ТАСС/. Власти Сингапура разрешили итальянскому круизному лайнеру Costa Fortuna зайти в местный порт 10 марта. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении Морского и портового управления, а также Совета по делам туризма.

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Ранее власти Малайзии и Таиланда отказали этому лайнеру заходить в местные порты в связи с присутствием на борту более 60 граждан Италии.

"Все находящиеся на борту пассажиры прошли медицинский контроль перед отправлением лайнера из Сингапура 3 марта", - указывается в сообщении. "На данный момент не поступала информация о плохом самочувствии находящихся на судне", - добавили в ведомстве. "Корабельные врачи также следят и проверяют состояние здоровья пассажиров. Кроме того, перед сходом на берег в порту все пройдут необходимую процедуру проверки", - подчеркивается в заявлении.

Согласно установленным в Сингапуре правилам, в случае обнаружения у прибывающих повышенной температуры, а также других симптомов ОРВИ у них берут анализы на коронавирус. Отказавшимся проходить исследование запрещается въезд в страну.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились 106,9 тыс. человек, чуть более 3,6 тыс. умерли.

 

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СингапурИталияРаспространение коронавируса нового типа
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