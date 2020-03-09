Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Латвии

РИГА, 9 марта. /ТАСС/. Три новых случая заражения новым коронавирусом зафиксированы в Латвии, общее число заболевших в республике достигло шести человек. Об этом в понедельник сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) страны.

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"ЦПКЗ получил информацию еще о трех подтвержденных в Латвии случаях заболевания COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Все летели 7 марта рейсом BT630. Начато эпидемиологическое расследование и выясняются контактные лица", - сообщает ведомство на своей странице в Twitter.

"В течение последних суток было сделано 22 исследования по подозрению на COVID-19, всего с 29 февраля - 244. В Латвии подтверждено шесть случаев заболевания", - указывает ЦПКЗ.