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75-летие Победы
Обновлено 

Во Владимирской области оцифровали документы более 180 тыс. фронтовиков

Среди документов учетные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта и перечни наград. Собранные материалы разместят в музее "Дорога памяти" в Московской области

ТАСС, 9 марта. Документы более 180 тыс. участников Великой Отечественной войны оцифровали во Владимирской области. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"Сотрудники военного комиссариата Владимирской области оцифровали архивные документы более 180 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в музее "Дорога памяти", - говорится в сообщении.

Среди оцифрованных документов учетные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. В райвоенкоматах развернута работа мобильных пунктов оцифровки. Фронтовикам или их родственникам оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и загрузке в базу данных.

Ежедневно в базу оцифрованных документов добавляется информация почти по 30 фронтовикам региона.

Собранные материалы будут размещены в музее "Дорога памяти" на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" в Московской области, для наполнения которого в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников войны.

Теги
РоссияВладимирская область75-летие Победы
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