Первый музей исламской культуры создадут в КБР по президентскому гранту

НАЛЬЧИК, 9 марта. /ТАСС/. Первый музей исламской истории и культуры создадут в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) на средства Фонда президентских грантов в 2020 году. Экспозиция музея разместится на базе Северо-Кавказского исламского университета в Нальчике, сообщил ТАСС в понедельник заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) КБР Алим Сижажев.

"Духовное управление мусульман КБР решило подать проект "Музей исламской культуры КБР" на конкурс, объявленный Фондом президентских грантов. Полученный грант мы собираемся использовать для создания первого музея исламской культуры в регионе, для этого предполагается закупить музейное оборудование и открыть его на базе Северо-Кавказского Исламского университета имени имама Абу Ханифы в городе Нальчике", - сказал Сижажев.

Основные исторические источники свидетельствуют о том, что на территорию КБР ислам пришел в Х-ХI веках и к сегодняшнему дню коренные народы республики успели накопить большое наследие, отметил он. "К их числу можно отнести старинные архитектурные памятники (мечети и молитвенные дома), древние реликвии (предметы религиозного и повседневного обихода) и литературу, возраст которой насчитывает сотни лет (стихосложение, математика, экономика, описание религиозных и национальных обрядов и быта). Раньше на кабардинском языке писали арабской вязью, было создано издательство Адама Дымова, есть определенные работы у Джабаги Казаноко (кабардинский просветитель), как и на балкарском языке труды Кязима Мечиева (балкарский просветитель, поэт, основоположник балкарской литературы), он как богослов тоже писал арабскими буквами, эти книги и многое другое станут экспонатами музея", - уточнил собеседник агентства.

Реликвии и артефакты будут включать как ранее собранные материалы, так и те, которые надеются найти в результате объявленного сбора материалов по всей республике. Также совместно с министерством культуры планируется проводить выставки хранящихся в государственном музее КБР артефактов, имеющих связанных с мусульманской культурой.

Виртуальный контент

В рамках реализации проекта также появится и виртуальный музей, для чего предполагается оцифровать собранные материалы и представить их в широком доступе в интернете. "Созданию виртуального контента планируется уделить значительное внимание и постараться сделать его максимально доступным, современным и понятным. Интерес к религии и ее истории велик, а реализация проекта позволит сделать значительный вклад в сохранение мусульманского наследия Кабардино-Балкарской Республики", - отметил Сижажев.

Большая часть из перечисленного хранится либо у жителей республики, либо в подвальных или полуподвальных помещениях при мечетях и медресе в неприемлемых условиях и в скором времени вовсе прекратит свое существование, опасаются инициаторы проекта. "Люди, располагающие подобными бесценными артефактами, и рады бы отдать их в руки, более просвещенные и имеющие возможности для их сохранения, однако в республике никто не занят этой проблематикой или же не располагает ресурсами",- добавил он.

Размер гранта, выделенного для создания музея составил 1,7 млн рублей, софинансирование - более 937 тыс. рублей. Общая сумма средств на реализацию проекта - более 2,6 млн рублей, срок реализации - конец августа 2020 года.

По данным ДУМ, 75% жителей КБР - мусульмане, в регионе работают 154 мечетей, молельных комнат и приспособленных помещений.

Президентские гранты

В 2020 году победителями первого конкурса президентских грантов стали 2017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей. На первое место как по количеству проектов, так и по сумме грантов вышло направление "Сохранение исторической памяти", связанное с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Прием заявок на второй конкурс начнется 26 февраля. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщал, что общая сумма поддержки НКО за три года составила более 44 млрд рублей.