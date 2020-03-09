В Раде сообщили, что 164 населенных пункта на Украине названы в честь Тараса Шевченко

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Около 170 населенных пунктов на Украине названы в честь поэта, прозаика, художника и этнографа Тараса Шевченко. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Верховной рады.

"Именем писателя названы 164 населенных пункта на Украине. Он один из тех, кого почтили наибольшим количеством мемориальных скульптур в мире, - сооружено около 2000 памятников Тарасу Шевченко, из которых 128 в 35 других странах", - сказано в сообщении.

В понедельник на Украине отмечается 206-я годовщина со дня рождения Шевченко.

В пресс-службе парламента сообщили, что самый больший бюст Шевченко установлен в 1881 году в Новопетровском укреплении в Казахстане. "Выше всего над уровнем моря монумент поэту стоит на высоте 4200 м - на пике Шевченко в Кабардино-Балкарии, а самый высокий памятник Кобзарю стоит в Ковеле в виде апостола - высота его 7 м", - сказано в сообщении.

Офис президента Украины сообщил в понедельник, что глава государства Владимир Зеленский вместе с женой Еленой возложили цветы в Киеве к монументу Шевченко, который расположен в центре столицы в одноименном парке. В связи с чествованием поэта здесь усилены меры безопасности, на дежурство вышли усиленные наряды сотрудников полиции, а также Национально гвардии.

Поэзия Тараса Шевченко, в частности сборник "Кобзарь", считается основой современной украинской литературы и украинского языка. Большая часть прозы Тараса Шевченко (повести, дневник, письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском языке.