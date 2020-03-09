Число инфицированных коронавирусом в Малайзии достигло 117

СИНГАПУР, 9 марта. /ТАСС/. Власти Малайзии сообщили о 18 новых случаях заражения коронавирусом, среди инфицированных - мужчина, который недавно вернулся из Ирана. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении генерального директора Минздрава Хишамы Абдулы.

"Число инфицированных в стране достигло 117 человек, состояние двоих оценивается как критическое", - уточнил чиновник.

По его словам, "большинство новых случаев связано с предыдущими заболевшими", однако "среди инфицированных мужчина, который побывал в Иране с 20 по 27 февраля".