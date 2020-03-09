Власти Подмосковья нашли 36 человек, контактировавших с заболевшей коронавирусом

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Подмосковные власти установили 36 человек, контактировавших с женщиной из Подмосковья с предварительно подтвержденным коронавирусом. Все эти люди находятся под наблюдением врачей, результаты анализов на коронавирус у контактировавших с заболевшей - отрицательный, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По информации пресс-службы, прибывшая из Цюриха женщина с подтвержденным коронавирусом и ее семья продолжают находиться в изолированных боксах инфекционного отделения одной из больниц Московской области под наблюдением врачей. Заболевание у нее протекает в легкой форме.

"Был установлен круг контактных лиц на территории Московской области. У 36 человек взяты анализы на коронавирус. В настоящее время у всех результат - отрицательный. Все помещены на карантин и находятся под медицинским наблюдением", - сообщили в пресс-службе.