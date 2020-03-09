Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии превысило 300 человек

ЖЕНЕВА, 9 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии возросло в понедельник до 312. Об этом сообщило Федеральное управление общественного здравоохранения (ФУОЗ).

"Число подтвержденных случаев достигло 312", - говорится в сообщении. За 24 часа заболевших стало на 31 человека больше. Кроме того, проводится вторичное тестирование по поводу еще 62 случаев, в которых первый тест выявил наличие коронавируса.

Болезнь зарегистрирована в 20 кантонах и полукантонах страны из 26, в том числе в Берне, Женеве, Цюрихе и Тичино. В двух случаях заболевание закончилось летальным исходом.

По решению правительства, в Швейцарии по 15 марта включительно запрещены массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек. Власти привлекли для участия в противовирусных мероприятиях армию. Первый случай заболевания был подтвержден в Швейцарии 25 февраля.