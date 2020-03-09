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Распространение коронавируса нового типа

В Сингапуре туристов с коронавирусом не будут лечить бесплатно

При этом с них не будут брать деньги за проведение клинических исследований на вирус

СИНГАПУР, 9 марта. /ТАСС/. Власти Сингапура вводят плату за лечение заболеваний, вызванных коронавирусом, для иностранцев, находящихся в Сингапуре по краткосрочным и туристическим визам. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минздрава.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, "проведение клинических исследований на вирус остается бесплатным".

"По мере роста числа инфицированных коронавирусом в мире мы должны определить приоритеты в лечении в стационарах", - говорится в заявлении. "В связи с этим в случае госпитализации с заболеваниями, вызванными вирусом, иностранцы будут оплачивать лечение", - подчеркнули в Минздраве. В то же время "правительство берет на себя расходы по бесплатному лечению граждан Сингапура, а также иностранцев, имеющих разрешение на постоянное пребывание в стране", - уточняется в заявлении.

Ранее власти оплачивали все медицинские расходы, связанные с коронавирусом, вне зависимости от типа виз.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки было выявлено 10 новых случаев передачи вируса, общее число инфицированных достигло 160. При этом 93 пациента полностью выздоровели, состояние 10 оценивается как критическое.

 

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СингапурРаспространение коронавируса нового типа
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