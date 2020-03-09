{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Японии считают, что распространение коронавируса может продлиться больше года

По мнению японских ученых, новый коронавирус, "в отличие от простого гриппа, не относится к типу вирусов, которые исчезают с наступлением теплой погоды"

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса не остановится с наступлением теплой погоды и может продлиться более года. Такое мнение в понедельник на специальной пресс-конференции огласила группа японских специалистов и ученых, входящих в специальную правительственную комиссию по противодействию распространению коронавируса.

"[Распространение] может продлиться от нескольких месяцев до полугода, возможно, что оно продлится и больше года", - приводит слова одного из специалистов агентство Kyodo. По мнению японских ученых, новый коронавирус, "в отличие от простого гриппа, не относится к типу вирусов, которые исчезают с наступлением теплой погоды". Члены японской правительственной комиссии отметили, что в стране на данный момент удалось "предотвратить взрывное распространение вируса", однако подчеркнули, что нельзя терять бдительности, и настоятельно рекомендовали местному населению продолжить воздерживаться от проведения и посещения массовых мероприятий.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1200 человек, 16 умерли. Среди зараженных большинство (696 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess.

 

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: в Брунее зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
По данным агентства "Синьхуа", коронавирус обнаружили у 53-летнего местного жителя, который недавно вернулся из Малайзии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС