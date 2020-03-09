В Японии считают, что распространение коронавируса может продлиться больше года

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса не остановится с наступлением теплой погоды и может продлиться более года. Такое мнение в понедельник на специальной пресс-конференции огласила группа японских специалистов и ученых, входящих в специальную правительственную комиссию по противодействию распространению коронавируса.

"[Распространение] может продлиться от нескольких месяцев до полугода, возможно, что оно продлится и больше года", - приводит слова одного из специалистов агентство Kyodo. По мнению японских ученых, новый коронавирус, "в отличие от простого гриппа, не относится к типу вирусов, которые исчезают с наступлением теплой погоды". Члены японской правительственной комиссии отметили, что в стране на данный момент удалось "предотвратить взрывное распространение вируса", однако подчеркнули, что нельзя терять бдительности, и настоятельно рекомендовали местному населению продолжить воздерживаться от проведения и посещения массовых мероприятий.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1200 человек, 16 умерли. Среди зараженных большинство (696 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess.