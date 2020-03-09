Более 850 медработников Хайнаня ведут борьбу с коронавирусом в Хубэе

ХАЙКОУ /Китай/, 9 марта. /ТАСС/. Семь медицинских бригад южной китайской провинции Хайнань общей численностью 864 человека были направлены в провинцию Хубэй для борьбы с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

"По состоянию на 6 марта семь медицинских бригад Хайнаня общей численностью 864 человека находятся в 22 медучреждениях провинции Хубэй, а именно в городе Ухане и Цзинчжоу", - пишет издание.

Отмечается, что хайнаньские врачи вели наблюдение за 2272 пациентами, провели обследование 929 человек, сделали более 1,2 тыс. тестов на коронавирус.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.