Хайнань направил в провинцию Хубэй свыше 320 тыс. единиц медицинских товаров

Как пишет издание, среди товаров респираторы, защитные очки, маски, защитные костюмы, телемедицинское оборудование, медикаменты и расходные материалы.

Отмечается, что помимо медицинских товаров Хайнань направил в Хубэй более 6 тыс. тонн товаров для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, в том числе продукты питания, предметы первой необходимости и другие.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.