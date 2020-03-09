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Распространение коронавируса нового типа

Хайнань направил в провинцию Хубэй свыше 320 тыс. единиц медицинских товаров

Речь идет о респираторах, защитных очках, масках, защитных костюмах, телемедицинском оборудовании, медикаментах и расходных материалах

ХАЙКОУ /Китай/, 9 марта. /ТАСС/. Китайская южная провинция Хайнань направила в провинцию Хубэй - эпицентр заболевания, вызываемого новым коронавирусом, - более 320 тыс. единиц медицинских товаров в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

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Как пишет издание, среди товаров респираторы, защитные очки, маски, защитные костюмы, телемедицинское оборудование, медикаменты и расходные материалы.

Отмечается, что помимо медицинских товаров Хайнань направил в Хубэй более 6 тыс. тонн товаров для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, в том числе продукты питания, предметы первой необходимости и другие.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

 

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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