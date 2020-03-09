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Распространение коронавируса нового типа
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На Кипре подтвердили два случая заражения коронавирусом

Инфицированные мужчины являются граждами островного государства

НИКОСИЯ, 9 марта. /ТАСС/. Два человека заразились на Кипре новым коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения островного государства Константинос Иоанну.

Инфицированные мужчины являются киприотами. "Первый - это 25-летний житель Лимасола, который вернулся из Милана 26 февраля и которого попросили самоизолироваться. Изначальная проверка дала отрицательный результат, но он продолжал оставаться в домашнем карантине, и уже второй тест оказался положительным", - проинформировал министр.

По словам Иоанну, второй заразившийся - это "63-летний специалист в области здравоохранения из Никосии, работающий в государственном секторе". По информации министра, он вернулся из Великобритании еще 3 марта и только в понедельник сдал анализы на коронавирус. По этой причине, кипрские власти сейчас стремятся найти и проверить состояние здоровья всех людей, с которыми он контактировал после своего возвращения из Соединенного Королевства.

Факт заражения указанных лиц был подтвержден в результате проведенных Кипрским институтом неврологии и генетики лабораторных тестов проб, которые были взяты у 42-х человек с симптомами заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

До сегодняшнего дня Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом нового типа.

 

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КипрРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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