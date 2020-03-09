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Распространение коронавируса нового типа

В Канаде число заболевших коронавирусом превысило 70 человек

Летальных случаев в стране пока не зафиксировано

ОТТАВА, 9 марта. /ТАСС/. Случаи заражения новым коронавирусом отмечены уже в четырех канадских провинциях, общее число заболевших составляет 71 человек. Об этом в понедельник сообщила журналистам представитель Минздрава страны Тереза Тэм.

По ее словам, 34 случая заболевания зафиксированы в провинции Онтарио, 27 - в Британской Колумбии, шесть - в Альберте, и четыре - в Квебеке. При этом Тэм подчеркнула, что "риск распространения коронавируса в Канаде остается низким, но все может быстро измениться".

Летальных случаев в Канаде пока не зафиксировано. Часть инфицированных прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта. В нескольких случаях заразились родственники вернувшихся, четверо пациентов уже полностью вылечились.

Теги
КанадаРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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