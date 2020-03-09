В Чехии вандалы разрисовали Карлов мост

ПРАГА, 9 марта. /ТАСС/. Чешская полиция сообщила в понедельник об акте вандализма на одной из главных исторических достопримечательностей Праги - средневекового Карлова моста через реку Влтава. Злоумышленники оставили граффити на одной из его несущих опор, сообщила журналистам представитель правоохранительных органов Виолета Сиржиштева.

"Начато следствие по статье [национального законодательства] о нанесении ущерба чужому имуществу в отношении неизвестных вандалов, которые в ночь на понедельник нанесли аэрозольными баллончиками с красной и черной красками надпись на одну из опор Карлова моста", - сказала она.

В чешских соцсетях выложены фотографии, на которых видно, что на несущей конструкции моста сделана надпись: "Краков + Москва = Прага. 8.03.2020". Названия городов написаны по-английски.

Виновным грозит уголовное наказание, а если речь идет об иностранцах, то высылка из республики с последующим многолетним запретом на въезд в нее.

Аналогичный инцидент с нанесением граффити на Карловом мосту произошел в июле прошлого года. Два туриста - гражданина Германии, признавшие в суде вину, были осуждены на один год условно и штраф в 100 тыс. крон (около €4 тыс.) каждый. Они были высланы из республики с запретом последующего въезда в течение пяти лет. Действия осужденных были квалифицированы судом как порча не принадлежащего им имущества, имеющего неисчислимую историческую и культурную ценность. Карлов мост, являющийся одной из главных туристических достопримечательностей Праги, внесен в список культурных объектов, охраняемых ЮНЕСКО.