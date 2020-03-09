В Греции число случаев инфицирования коронавирусом возросло до 84

АФИНЫ, 9 марта. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Греции увеличилось до 84. Об этом сообщили в понедельник на брифинге в Министерстве здравоохранения глава этого ведомства Василис Кикилиас и профессор эпидемиологии Сотирис Циодрас.

По их словам, среди заразившихся 81 грек и трое иностранцев. Их национальность не была сообщена. 56 случаев заражения связаны с паломнической поездкой греков в Израиль и Египет, 47 из этих человек были в группе паломников, а еще девять человек контактировали с ними.

7 марта общее число заразившихся в Греции составляло 66, 8 марта оно увеличилось до 73, а в понедельник объявлены еще 11 новых случаев. Из 84 заразившихся 27 человек госпитализированы, причем наиболее серьезным случаем является больной с тяжелой пневмонией, находящийся в реанимации в больнице города Рио. 57 человек находятся в условиях изоляции в своих собственных квартирах.

Циодрас сообщил, что заражение четырех человек, у которых обнаружен коронавирус, пока не связано с подтвержденными случаями, поэтому источник появления у них вируса не может быть идентифицирован. Их контакты в настоящее время отслеживаются, сказал эпидемиолог.

Министр здравоохранения подчеркнул, что обязанностью каждого является защита уязвимых групп населения. Кикилиас призвал людей с симптомами гриппа не ездить в больницы, оставаться дома и вызывать врачей на дом. По мнению министра, следующие два месяца будут иметь решающее значение с точки зрения ситуации с коронавирусом, поэтому все граждане должны вести себя ответственно.

Отмена мероприятий

Министерство сообщило, что в стране отменяются все общественные мероприятия с участием более 1000 человек, а также Афинский полумарафон, который должен был состояться 22 марта. В его рамках должен был пройти забег на 21,1 км - половину классической марафонской дистанции, а также забеги на 3 и 5 км.

Помимо этого, в Греции приостанавливается проведение любых конференций и форумов в течение следующих четырех недель, всех школьных экскурсий по стране на две недели. Все спортивные мероприятия в течение следующих 14 дней будут проходить за закрытыми дверями без зрителей. В стране закрыты десятки школ, где были первые подтвержденные случаи или подозрения на заражение коронавирусом.

Тем не менее церемония зажжения и передачи олимпийского огня для Игр в Токио в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес состоится. Правда, она пройдет без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил Национальный олимпийский комитет Греции. В церемонии, запланированной на 12 марта, примут участие около 100 человек.