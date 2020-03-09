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Духовная оратория прозвучит в Петербурге при участии певцов Мариинки и слепоглухих детей

Мероприятие проведут в виде музыкального спектакля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Оратория о Святой земле "Прощальный час в Иерусалиме" прозвучит в понедельник в Большом зале Филармонии при участии профессиональных певцов, драматических артистов и детей с нарушениями зрения и слуха. Об этом сообщили ТАСС организаторы необычного вечера, где оратория будет разыграна в виде музыкального спектакля.

"На сцену наравне с солистами Мариинского театра (Татьяна Павловская, Юлия Маточкина, Роман Бурденко, Владимир Феляуэр) и артистами театра "Современник" выйдут слепоглухие дети ансамбля "Преодоление" детского дома-интерната Сергиева Посада. В оратории также принимает участие филармонический хор "Ярославия" под управлением Владимира Контарева", - рассказали организаторы, добавив, что оратория в течение года, кроме Петербурга, будет благотворительно исполнена в Москве, Казани и Ярославле.

Это произведение включает в себя тринадцать дореволюционных кантов, соединенных в единый спектакль вместе с евангельскими и библейскими текстами. Спектакль сопровождается цветной песочной анимацией на трех экранах. Идея и авторство проекта принадлежат монахине Евфросинии (Матвеевой). Аранжировщиком музыкальных произведений выступил Вячеслав Ахметзянов, а режиссером-постановщиком, сценаристом и режиссером видеоряда - Ольга Маликова.

Проект проводит благотворительный фонд памяти преподобномученицы Елизаветы Федоровны, который уже более десяти лет занимается проблемами слепоглухих. Оратория является частью масштабного проекта "Видеть сердцем", цель которого - создание жилого и учебно-производственного комплекса "Деревня Преображение", где будут трудиться семьи инвалидов по слуху и зрению без ограничения по возрасту.

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