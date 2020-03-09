СМИ: в Дублине отменили парад на День святого Патрика из-за коронавируса

ТАСС, 9 марта. Власти Ирландии в связи с распространением коронавируса приняли решение отменить крупнейший в стране парад в честь Дня святого Патрика, который должен был пройти в Дублине 17 марта. Об этом в понедельник сообщил телеканал RTE.

По его данным, решение было принято специальным подкомитетом ирландского правительства по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что парады также отменены в других крупных городах Ирландии - Корке и Уотерфорде.

День святого Патрика - покровителя Ирландии - отмечается 17 марта и традиционно сопровождается праздничными парадами.

В настоящее время в Ирландии зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом нового вида.