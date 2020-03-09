Глава портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси заразился коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Исполнительный директор управления воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси Рик Коттон заразился новым коронавирусом. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, трансляцию вели на его официальном сайте.

"У Рика Коттона диагностирован коронавирус, - сказал губернатор. - Он будет находиться в карантине, работать из дома". "Он был в аэропорту, когда возвращались многие из тех, кто заражен вирусом", - пояснил Куомо. Он добавил, что лица, которые работали с Коттоном, тоже будут обследованы. "Некоторые из них могут быть помещены в карантин и работать из дома", - добавил губернатор. В ведомство указанного управления входят, в частности, крупные аэропорты в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, порты, автобусные терминалы, ряд мостов и тоннелей.

Куомо заявил в понедельник, что на территории штата Нью-Йорк "подтверждены новые случаи заражения коронавирусом", их "общее число достигло 142". В воскресенье сообщалось, что в штате 105 инфицированных. Губернатор подчеркнул, что из 142 заразившихся лишь восемь были госпитализированы.

Согласно оценкам газеты The New York Times, на территории США находятся около 580 человек, которые заразились новым коронавирусом. Не менее 22 инфицированных умерли.