В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 100 человек

ТАСС, 9 марта. Количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек. Об этом заявил в понедельник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его словам, число инфицированных в настоящее время составляет 9172.

Ранее сообщалось о 366 умерших и 6387 зарегистрированных случаях заражения. Как указал Боррелли, выздоровели 724 человека.

Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются области Ломбардия и Венето, где вспышки заболевания были зафиксированы 21 февраля. Города в так называемой красной зоне находятся в изоляции. Эта зона может быть расширена за счет населенных пунктов под Бергамо, где сохраняются самые высокие темпы распространения инфекции. Правительство постановило закрыть все учебные заведения в стране до 15 марта. Не исключено, что этот срок будет продлен.