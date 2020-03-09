{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Сербии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

Речь идет о гражданине КНР, работающем в стране

БЕЛГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Сербии сообщило в понедельник о втором случае заражения коронавирусом в республике.

Речь идет о гражданине КНР, работающем в Сербии.

Ранее Минздрав сообщил о первом случае в Сербии. Мужчина, проживающий на севере страны, в Суботице, заразился во время поездки в Будапешт.

Тем временем сразу два случая заражения были выявлены в столице Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) - городе Баня-Лука. До этого коронавирус был зафиксирован в ряде балканских стран, включая Северную Македонию, Хорватию и Словению.

Теги
СербияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в Норвегии превысило 190 человек
Большинство больных находится на домашнем карантине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС