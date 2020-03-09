В Сербии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

БЕЛГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Сербии сообщило в понедельник о втором случае заражения коронавирусом в республике.

Речь идет о гражданине КНР, работающем в Сербии.

Ранее Минздрав сообщил о первом случае в Сербии. Мужчина, проживающий на севере страны, в Суботице, заразился во время поездки в Будапешт.

Тем временем сразу два случая заражения были выявлены в столице Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) - городе Баня-Лука. До этого коронавирус был зафиксирован в ряде балканских стран, включая Северную Македонию, Хорватию и Словению.