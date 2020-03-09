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Распространение коронавируса нового типа

Италия закроет все горнолыжные курорты из-за коронавируса

Число инфицированных в стране в настоящее время составляет 9172

ТАСС, 9 марта. Власти Италии приняли решение закрыть все горнолыжные курорты страны из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил в понедельник министр по региональным вопросам Франческо Бочча.

"Мы решили закрыть все горнолыжные курорты в стране с утра вторника", - цитирует его агентство France-Presse.

Ранее в понедельник Национальный олимпийский комитет Италии принял решение об отмене всех спортивных мероприятий на территории республики до 3 апреля.

Согласно последним данным, количество летальных исходов в стране от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек. Число инфицированных в настоящее время составляет 9172.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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