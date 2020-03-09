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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Ливане превысило 40 человек

Четыре человека находятся в критическом состоянии

БЕЙРУТ, 9 марта. /ТАСС/. Число ливанцев, у которых анализы на коронавирус дали положительный результат, растет с каждым днем и уже превысило 40 человек.

"За сутки опасная инфекция выявлена у девяти пациентов, еще 23 помещены в карантинное отделение больницы имени Рафика Харири при ливанском университете для прохождения повторных тестов", - говорится в распространенном в понедельник сообщении Минздрава республики. В нем указывается, что четыре человека находятся в критическом состоянии. Всего за понедельник в больницу обратились 132 пациента с симптомами, схожими с теми, которые вызывает коронавирус.

Ранее ливанские власти закрыли до конца марта музеи, выставочные залы, кинотеатры, стадионы, спортивно-оздоровительные и развлекательные центры из-за угрозы заражения коронавирусом. Продлена до середины марта пауза в занятиях в школах, институтах и университетах, не работают все дошкольные заведения. "Все эти меры приняты с целью защиты здоровья граждан и ограждения их от опасной инфекции", - подчеркивается в пресс-релизе Минздрава.

Правительство Ливана ввело временный запрет на въезд в страну граждан Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии, где находятся основные очаги распространения коронавируса, с понедельника отменены полеты лайнеров национальной авиакомпании Middle East Airlines в Саудовскую Аравию, Кувейт и Катар.

Теги
ЛиванРаспространение коронавируса нового типа
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