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Распространение коронавируса нового типа
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В регионе Мадрид все школы и университеты закроют на две недели из-за коронавируса

Данная мера вступит в силу 11 марта

МАДРИД, 9 марта. /ТАСС/. Занятия во всех учебных заведениях в испанском автономном сообществе Мадрид будут приостановлены на две недели из-за распространения коронавируса. Об этом заявил в понедельник журналистам министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа.

"Мы переходим от сценария сдерживания к сценарию усиленного сдерживания, - сказал он. - Мы отмечаем некоторые районы со значительным или высоким уровнем передачи [вируса]". По словам министра, к ним относятся автономное сообщество Мадрид и два города Страны Басков. Ильа добавил, что с 11 марта там на 14 дней отменяются все занятия в учебных заведениях.

Предприятиям в этих районах рекомендуется по мере возможности перевести сотрудников на удаленную работу и гибкий график.

К настоящему времени число инфицированных в Мадриде достигло 578. Всего по Испании выявлено более 1,2 тыс. случаев заражения, 28 человек умерли.

 

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ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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