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Распространение коронавируса нового типа

"Известия": Россия намерена поставить Ирану тесты на коронавирус и маски

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы помочь республике

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия предоставит Ирану медицинские маски, халаты, а также тесты на коронавирус. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в иранском посольстве в Москве.

"После телефонного разговора между президентами Ирана и России, а также недавней встречи посла исламской республики с председателем Роспотребнадзора, российская сторона заявила о готовности поставлять необходимую помощь в Иран. Она включает в себя те вещи, о которых ранее сообщил министр иностранных дел Джавад Зариф, а именно - трехслойные медицинские маски для лица, вентиляторы, хирургические халаты и тесты на коронавирус", - отметили изданию в дипмиссии.

Кроме того, в посольстве отметили, что предложение лидера Ирана Хасана Роухани российскому и турецкому президентам собраться в Тегеране для встречи "астанинской тройки" остается в силе, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу о готовности Москвы помочь республике в борьбе с дальнейшим распространением коронавируса.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число случаев заражения в республике составляет 7161, при этом зарегистрированы по меньшей мере 237 летальных исходов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияРоухани, ХасанЗариф, Мохаммад ДжавадРаспространение коронавируса нового типа
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