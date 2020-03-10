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Членам "Общества блокадников Ленинграда в Нью-Йорке" вручили юбилейные медали

Забыть прошлое - значит предать память людей, погибших за Победу, отметила руководитель организации Изабелла Светлосанова
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© Игорь Борисенко/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945" вручены в понедельник большой группе ветеранов из числа членов американской общественной организации "Общество блокадников Ленинграда в Нью-Йорке".

"Мы хотим выразить искреннюю признательность ветеранам, - отметил на церемонии, состоявшейся в нью-йоркском районе Бруклин, консул-советник Генерального консульства РФ в Нью-Йорке Артем Теванян. - Склоняем голову перед подвигом людей, не сдавшихся перед лицом врага. Ваше слово правды о войне, о 27 млн советских людей, убитых нацистами и их пособниками, особенно востребованы в наши дни, когда предпринимаются попытки переписать историю, обелить гитлеровских палачей. Ваши живые свидетельства очень нужны нашим молодым соотечественникам, живущим вдали от Родины, а также тем американцам, кто помнит и чтит боевое братство стран-членов антигитлеровской коалиции".

"Скоро мы все отметим День Победы - праздник героизма и несокрушимой стойкости всех тех, кто победил нацизм, - заявила заместитель руководителя представительства Россотрудничества в США Анастасия Горюнова. - Мы должны сделать все для того, чтобы сохранить память о том, какой ценой досталась нам эта Победа".

"Наша организация - самая большая и самая активно работающая организация, объединяющая ветеранов-выходцев из бывшего СССР", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС Изабелла Светлосанова, руководитель "Общества блокадников Ленинграда в Нью-Йорке". "Забыть прошлое - значит предать память людей, погибших за Победу, - подчеркнула она. - Если бы за каждого погибшего в той войне человека объявить минуту молчания, то мир молчал бы 50 лет".

Как сообщили корреспонденту ТАСС в Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке, в среду юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945" будут вручены группе ветеранов в Чикаго (штат Иллинойс).

Теги
СШАРоссияБлокада Ленинграда75-летие Победы
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