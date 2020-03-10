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Распространение коронавируса нового типа

Reuters: командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом

По данным агентства, Кристофер Каволи сейчас работает удаленно и самостоятельно отслеживает изменение своего состояния

ТАСС, 10 марта. /ТАСС/. Пресс-служба Армии (Сухопутных войск) США сообщила, что командующий армией США в Европе Кристофер Каволи мог заразиться коронавирусом нового типа. Об этом вечером в понедельник сообщило агентство Reuters.

По его информации, инфицирование могло произойти на прошлой неделе, когда Каволи посещал в Германии военную конференцию с участием командующих сухопутных войск в Висбадене. Сообщается, что на данный момент американский военный работает удаленно и самостоятельно отслеживает изменение своего состояния.

Теги
СШАГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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