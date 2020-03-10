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Распространение коронавируса нового типа

Новый глава аппарата Белого дома ушел на карантин из-за контакта с носителем коронавируса

Аналогичные меры решили принять еще четыре законодателя-республиканца, которые общались с носителем инфекции

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Конгрессмен США Марк Медоуз (республиканец от штата Северная Каролина), о назначении которого на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома президент США Дональд Трамп сообщил на прошлой неделе, решил остаться до среды дома в связи с тем, что чуть более 10 дней назад контактировал с заразившимся коронавирусом на конференции консервативных кругов Республиканской партии США, прошедшей в период с 26 по 29 февраля в штате Мэриленд.

"Из-за предосторожности Медоуз прошел обследование [на выявление коронавируса], которое дало отрицательный результат, - говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении официального представителя законодателя Бена Уильямсона. - Пока он не испытывает никаких симптомов, согласно стандартным мерам предосторожности врачей, он будет оставаться дома до среды, пока не истечет 14-дневный период [с момента контакта с инфицированным]".

Аналогичные меры решили принять еще четыре законодателя-республиканца, которые общались с носителем инфекции на конференции. Член Палаты представителей Конгресса Джулия Браунли (демократ от штата Калифорния) также заявила в понедельник, что она и ее помощник будут работать из дома в связи с тем, что законодатель общалась в американской столице с человеком, у которого позднее нашли коронавирус.

Прошедшая в Мэриленде политическая конференция республиканцев ежегодно собирает тысячи участников. На ней в последние годы выступали президент США Дональд Трамп, вице-президент Майкл Пенс, а также ряд сотрудников вашингтонской администрации высокого ранга. Как отметили организаторы конференции, инфицированный не имел доступа к главе государства. При этом один из ее организаторов контактировал как с заразившимся, так и с президентом США.

 

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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