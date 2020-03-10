Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Панаме

ТАСС, 10 марта. Президент Панамы Лаурентино Кортисо заявил о наличии по меньшей мере одного заразившегося новым коронавирусом на территории страны. Соответствующее заявление он разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Мы можем подтвердить первый случай [заболевания, вызванного новым коронавирусом] COVID-19 в нашей стране, - написал глава государства. - Мы усиливаем профилактические меры и призываем граждан следовать инструкциям министерства здравоохранения".

Как сообщило, в свою очередь, агентство Reuters, положительный результат на вирус дал анализ 40-летней женщины. Ее гражданство не уточняется.