Мероприятия в память о жертвах авиаудара США по Токио отменили из-за коронавируса

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Большинство траурных мероприятий, приуроченных к 75-летию американской бомбардировки Токио 10 марта 1945 года, которая унесла жизни более 100 тыс. человек, были во вторник отменены или ограничены в масштабах из-за опасений по поводу распространения нового коронавируса. В частности, впервые не состоялась основная официальная поминальная церемония в главном здании администрации японской столичной префектуры. Отменено также участие в мероприятиях членов императорской семьи и губернатора Токио Юрико Коикэ, передает информационное агентство Kyodo .

В токийском центре ритуальных церемоний во вторник на поминальную встречу пустили только членов семей погибших во время бомбардировки. Немногочисленное мероприятие прошло также на кладбище Тидоригафути в центре города, где захоронены неопознанные останки жертв американских воздушных ударов.

В налетах на Токио 10 марта приняли участие более 330 так называемых воздушных крепостей - бомбардировщиков В-29 ВВС США. Самолеты сбросили на город почти 2 тыс. зажигательных бомб, специально разработанных с учетом особенностей плотной застройки японской столицы и ее розы ветров. Они вызвали в Токио небывалые по силе пожары и образовали гигантский огненный смерч.

Американские ВВС в этом налете потеряли всего 14 машин, поскольку японская система ПВО к тому времени была во многом нейтрализована. В результате удара были уничтожены 330 тыс. домов - примерно 40% всех построек в городе. По масштабам разрушений и числу жертв этот налет сопоставим с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.