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75-летие Победы

В галерее "Дорога памяти" собрано более 27 млн записей об участниках войны

Любой желающий может принять участие в проекте, напомнили в Минобороны РФ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало на своем сайте информацию о количестве загруженных материалов в базу мультимедийного проекта "Дорога памяти", призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Общее количество записей превысило 27 миллионов.

"Актуальная информация отображается на главной странице интернет-портала военного ведомства и постоянно обновляется. На сегодняшний день "Дорога памяти" насчитывает уже более 27 млн записей и фотографий об участниках ВОВ", - говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве напомнили, что любой желающий может принять участие в проекте. "Для того, чтобы фотографии и сведения об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы на сайт "Дорога памяти", - отмечается в сообщении.

Министерство обороны начало реализацию проекта "Дорога памяти", чтобы увековечить память всех советских солдат. Предполагается реализовать его в виде мультимедийного музейного комплекса, представляющего собой галереи с тематическими залами. Длина этой галереи составит 1418 шагов - в память о 1418 днях, в ходе которых длились боевые действия. Чтобы загрузить в эту единую базу данных фотографии родных и близких, участвовавших в войне с 1941 по 1945 годы, создан специальный сайт. Филиал Центрального музея Вооруженных сил России с историко-мемориальным комплексом "Дорога памяти" будет открыт в мае вместе с главным храмом ВС РФ.

Теги
75-летие Победы
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