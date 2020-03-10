Число инфицированных коронавирусом в Австралии достигло 100 человек

СИДНЕЙ, 10 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Австралии возросло до 100 человек. Об этом сообщил во вторник на ежедневном брифинге в Канберре министр здравоохранения страны Грег Хант.

По его данным, к настоящему времени случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны, кроме Австралийской столичной территории, где расположена Канберра. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в самом густонаселенном штате - Новом Южном Уэльсе, где заболевание диагностировано у 55 человек. В его административном центре Сиднее закрыты три средние школы, у учеников которых был обнаружен коронавирус. Также не функционирует одна школа в Мельбурне.

Первый случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мельбурне 25 января. В тот же день власти сообщили еще о трех заболевших в Сиднее. Наиболее существенный рост числа инфицированных зафиксировали в первой декаде марта, за которую количество пациентов с подтвержденным диагнозом возросло с 25 до 100 человек. К настоящему моменту трое заболевших умерли, 15 пациентов вылечились и выписаны из больниц.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил во вторник о том, что власти страны выделят дополнительные средства на борьбу с негативным влиянием вспышки заболевания. Во время встречи с представителями деловых кругов он отметил, что решение о новом пакете финансирования в размере 10 млрд австралийских долларов ($6,6 млрд) будет одобрено правительством до конца дня. Ожидается, что эти средства пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса и снижение негативного влияния коронавируса на экономику страны.