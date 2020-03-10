{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

На Сахалине встретили символ международной акции "Эстафета Победы"

В торжественной встрече приняли участие около 100 человек

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Торжественная встреча символа акции "Эстафета Победы", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Южно-Сахалинске. В церемонии приняли участие около 100 человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, представители силовых ведомств и властей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В РФ в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Чтобы увековечить память о подвигах воинов-пограничников в годы войны, командование Пограничных войск России инициировало проведение по всей России и странам СНГ международной акции "Эстафета Победы". Старт акции дан в феврале в Мурманске, у памятника пограничникам Арктики на Кольской земле, где нацисты в 1941 году не смогли перейти границу, и у стен Брестской крепости, защитники которой первыми приняли удар врага.

"Сегодня мы приняли символ "Эстафеты победы" в музейно-мемориальном комплексе "Победа". В церемонии принял участие губернатор Сахалинской области [Валерий Лимаренко], представители силовых ведомств, ветераны Великой Отечественной войны, а также молодежь", - уточнили в пресс-службе, добавив, что участниками мероприятия стали около 100 человек.

"Эстафета Победы" - важное напоминание о том, что мы всегда будем защищать рубежи нашей страны. Вдвойне символично, что эта международная акция проходит именно на нашей земле, где завершилась Вторая мировая война", - сказал Лимаренко на церемонии.

В Сахалинскую область символ акции - миниатюрный пограничный столб - прибыл, пройдя по северному пути из Мурманска через Москву, Анадырь и Петропавловск-Камчатский. В среду "Эстафету Победы" примут в Невельске, после - в Холмске, Корсакове и Озерском. А 15 марта она вернется в Южно-Сахалинск. В течение всего дня на символ международной акции смогут посмотреть посетители музейно-мемориального комплекса "Победа". Далее он отправится в Приморский край.

Всего за время проведения акции пограничникам предстоит преодолеть свыше 60 тыс. км вдоль границ России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Завершится торжественное шествие 28 мая в Александровском саду в Москве у могилы Неизвестного Солдата в День пограничника.

Теги
РоссияСахалинская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Космодром Восточный
Спутники, дроны, инспекции. Кто и как контролирует строительство космодрома Восточный
Активное строительство второй очереди космодрома Восточный в Амурской области началось в первой половине 2019 года. Проектом предусмотрено возведение стартового сооружения ("стола") под ракету-носитель "Ангара" и обеспечивающей инфраструктуры. По плану Роскосмоса, строительно-монтажные работы должны завершиться до конца 2022 года, а в 2023-ем с Восточного должны впервые запустить ракету "Ангара-А5".
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС